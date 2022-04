Engagement für die Ukraine : Kunstmaler begleitet Hilfskonvoi

Der Krefelder Künstler Ulrich Helbig fährt mit einem Hilfskonvoi bis nach Polen, um den Menschen im Kriegsgebiet der Ukraine zu helfen.

(bk) Der Krefelder Kunstmaler Ulrich Helbig hatte sich als Fahrer für Hilfskonvois angeboten. Nun konnte er die erste Lieferung mit Spielsachen, Hygieneartikeln und Essgeschirr für Flüchtlingskinder begleiten. Er erzählt: „Wir trafen uns in Kevelar auf dem Gelände der Firma Star-Lack, dessen Eigentümer Mike Püllen die Fahrten mit Heinz Hügen koordiniert. Fahrer und Fahrerinnen kamen am Nachmittag, so dass wir am Abend mit drei Sprintern voller Ware Richtung Polen losfuhren.“