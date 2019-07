Aus den Schulen : Stollwerck-Schule trommelt zum Schuljahresende

Krefeld Musiker Markus Hoffmeister begeisterte mit mehr als 400 Trommeln und vielen anderen Instrumenten.

(RP) Als Highlight zum Schuljahresende begab sich der Trommelerzähler und Musiker Markus Hoffmeister mit über 400 Trommeln und vielen anderen Instrumenten mit der ganzen Franz-Stollwerck-Schule auf eine wunderbare Reise, um die lebendige und geheimnisvolle Kultur Afrikas zu entdecken. Die 220 Schüler sowie das schulische Personal der Franz-Stollwerck-Förderschule trommelten enthusiastisch mit und waren restlos begeistert davon. Der Trommelerzähler vermittelte mit seinen Instrumenten uralte Weisheitsgeschichten, die die Fantasie beflügeln und wichtige Botschaften für das heutige Zusammenleben weitergeben. Im gemeinsamen Singen, Trommeln und Tanzen wurde die lebendige Kultur Afrikas spürbar. Mit den einzelnen Klassenstufen wurden zunächst zeitlich versetzt unterschiedliche musikalische Beiträge eingeübt. Auch der Unterricht griff an diesem Tag das Thema „Afrika“ auf. Zum Abschluss des Projekttages fand ein gemeinsames Konzert mit allen Schülern in der Aula statt. Mit bewegenden Rhythmen, Liedern und natürlich vielen Trommeln klang der Projekttag aus.

„Diese Trommelreise ist ein Erlebnis für die ganze Schule und möchte das Gefühl der Verbundenheit und Zusammengehörigkeit stärken“, so die Schulleiterin Sabrina Trost. „Wir freuen uns, dass wir diesen besonderen Projekttag zum zweiten Mal anbieten konnten und unsere Schülerinnen und Schüler Musik als Ausdrucksmittel praktisch erleben können. Musik wird, so Trost, zukünftig einen noch größeren Raum an der Franz-Stollwerck-Schule einnehmen.“ Die Kooperation mit der nahegelegenen Musikschule ist derzeit im Aufbau. Einen Gitarrenschnupperkurs gibt es bereits. Ab nächstem Schuljahr nimmt die Franz-Stollwerck-Schule am JeKits Bildungsprogramm mit dem Schwerpunkt Singen teil.