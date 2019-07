Jugend im Landtag : Parlamentsmitglied für drei Tage

Krefeld (RP) Auf Einladung der Krefelder Landtagsabgeordneten Ina Spanier-Oppermann (SPD) durften jetzt die Krefelder Jugendlichen Freya Kahlen und Larry Johannes Camara im Rahmen des zehnten Jugendlandtags in die Rolle eines Abgeordneten schlüpfen.

„Der Jugendlandtag ist ein tolles Projekt, das den Jugendlichen einen tieferen Einblick in unsere parlamentarische Arbeit bietet und die Beteiligung junger Menschen in die Politik fördern kann“, so lautet Ina Spanier-Oppermanns Meinung zum Jugendlandtag.