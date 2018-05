"schüler Experimentieren": Moltke-Schüler siegen beim MINT-Landeswettbewerb

Krefeld BOCKUM (RP) Jugendliche für ihren Forschergeist belohnen: das ist der Gedanke hinter "Schüler experimentieren" - der Sparte für jüngere Schüler des Wettbewerbs "Jugend forscht". 72 Jugendliche, die sich für die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) begeistern, haben insgesamt 41 außergewöhnliche Ideen und Projekte auf die Beine gestellt und im Rahmen des Landeswettbewerbs NRW im Essener "Haus der Technik" präsentiert.

Zu den Gewinnern, die am vergangenen Samstag im Essener "Haus der Technik" vorgestellt und ausgezeichnet wurden, zählen Janis Schröther (13), Tom Tillmanns (12) und Yolanda Raffay (14) vom Gymnasium am Moltkeplatz. Janis Schröther und Tom Tillmanns untersuchten die Wasserqualitäten der Seen im Kaiser- und Schönwasserpark in Krefeld und erhielten den zweiten Preis im Fachbereich Chemie.