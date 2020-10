Aus den Vereinen : Krefelder Segler genießen Herbstfluglager in Celle

Auch bei schlechtem Wetter flogen die Teilnehmer. Foto: VfS Krefeld

Krefeld Kurz vor Ende der Flugsaison konnten zwölf Flugschüler und Nachwuchspiloten des Vereins für Segelflug Krefeld (VfS Krefeld) noch einmal fantastische Flugerlebnisse sammeln.

Bei einem Herbstfluglager auf dem Flugplatz Celle-Scheuen in der Lüneburger Heide flogen sie dabei mal über und mal unter den Wolken. Und dazu konnte vor Ort noch ein neues doppelsitziges Leistungsflugzeug vom Typ „Duo Discus X“ übernommen werden.

Dabei ist der Herbst in Segelfliegerkreisen eigentlich nicht dafür bekannt, dass für den luftigen Sport geeignete Wetterbedingungen herrschen. Trotzdem machte sich eine kleine Gruppe des VfS auf den Weg zum Flugplatz Celle-Scheuen in der Lüneburger Heide, um dort das Corona bedingt ausgefallene Osterfluglager nachzuholen. Noch bevor die Corona-Zahlen den aktuellen Anstieg verzeichneten, konnte dort in der großzügigen Clubanlage der Flugsportvereinigung Celle das einwöchige VfS-Herbstfluglager gestartet werden – natürlich unter strikter Einhaltung der Hygienekonzepte der Landesverbände Niedersachsen und Nordrhein Westfalen des Deutschen Aero Clubs.

Ausflug des Vereins für Segelflug Krefeld nach Celle. Foto: VfS Krefeld

Alle Mitgereisten hatten sich mental schon darauf eingestellt, wetterbedingt vergleichsweise wenig in die Luft zu kommen. Doch Petrus meinte es gut mit der kleinen Fliegergruppe aus Krefeld. Das Wetter gestaltete sich sehr abwechslungsreich, aber fliegbar, und erlaubte letztendlich an sechs von sieben möglichen Tagen Flugbetrieb. Insgesamt konnten 121 Flüge durchgeführt werden. Der Jahreszeit geschuldet stand die Sonne schon recht tief und schuf damit ideale Voraussetzungen für beeindruckende Lichterlebnisse über der herbstlichen Heidelandschaft. Ebenso gab es an manchen Tagen am Morgen tiefe Wolken, die mit den ersten frühen Windenstarts bei einer Ausklinkhöhe von bis zu 500 Metern deutlich überstiegen und umflogen werden konnten.

Herbstlicher Ausflug des Vereins für Segelflug Krefeld nach Celle. Das Feriencamp war ein voller Erfolg. An sechs von sieben Tagen konnte geflogen werden. Foto: VfS Krefeld

Neben einigen Tagen mit fliegerisch sehr anspruchsvollem Seitenwind waren aber auch Wetterlagen dabei, wo unter Thermikwolken längere Flüge im Sonnenschein gelingen konnten. Hier und da gab es allerdings auch Regenschauern, die es den Fliegern ermöglichten, einen Regenbogen in der Luft zu erleben. Denn anders als am Boden ist ein Regenbogen in der Luft je nach Perspektive ein kreisrundes und unten geschlossenes Farbspiel, das sich in Flugrichtung mit dem Flugzeug zu bewegen scheint. Dieses einzigartige Naturschauspiel bekommt man auch als Segelflieger äußerst selten zu sehen. Umso mehr genossen Flugschülerin Franziska Enger und Fluglehrer Thomas Wiehle das Lichterschauspiel.

Das neue Schätzchen des Vereins ist ein Hochleistungs-Doppelsitzer vom Typ „Duo Discus X“. Foto: VfS Krefeld

Ein eindrucksvolles Erlebnis machte auch Timo Angenendt. Er stieg mit einem motorisierten Segelflugzeug auf fast 3000 Meter Höhe und konnte so einzigartige Ausblicke über herbstlich angestrahlte Wolken beindruckend im Foto festhalten. Kein Wunder also, dass die Stimmung in der Gruppe hervorragen war und auch das Corona bedingte Indoor-Camping in der Segelflugzeughalle zur Nebensache wurde.

Krönender Abschluss der Fahrt war die Übernahme eines neuen Segelflugzeuges. Durch die guten Kontakte zur Flugsportvereinigung Celle hatten die Krefelder bereits im vergangenen Jahr erfahren, dass die Gastgeber ihren Hochleistungs-Doppelsitzer vom Typ „Duo Discus X“ in absehbarere Zeit abgeben würden. Ein solches Segelflugzeug ist selten zu bekommen und war schon lange ein Traum der VfS-Piloten, da es wegen seiner Flugleistungen und -eigenschaften ideal zur Krefelder Segelflugzeugflotte passt. Von langer Hand unter der Leitung des ersten Vorsitzenden, Ansgar Heitkamp, geplant, konnte dieses Projekt nun mit der Übernahme im Rahmen des Fluglagers vollzogen und der schicke Segler nach Krefeld gebracht werden.

In der kommenden Flugsaison wird der „Duo Discus X“ mit seinen stolzen 20 Metern Spannweite und seiner auffallend eleganten Flügelgeometrie dann den Himmel am Niederrhein erobern.

Freude herrscht im Verein auch über die erfolgreich bestandenen Prüfungen von gleich vier Flugschülern. Nach intensiver Koordination und Vorbereitung gepaart mit dem dazugehörigen Wetterglück konnten Julius Kellings, Gottfried Kern sowie Janina und Nico Stimming jetzt ihre praktischen Segelflugprüfungen ablegen und damit ihre Ausbildung erfolgreich abschließen. Extra dafür hatte Sven Endejan, Mitarbeiter und Prüfer der Bezirksregierung Düsseldorf, seinen Herbsturlaub spontan unterbrochen. Vier praktische Flugprüfungen an einem Tag hatte es bis dato in der Geschichte des Vereins noch nicht gegeben

Wer sich jetzt mit dem Gedanken trägt, mit dem Segelfliegen anzufangen und Fliegen zu lernen, der ist jederzeit willkommen – Corona bedingt im Moment allerdings besser zunächst nur telefonisch oder per E-Mail. Ansprechpartner sind Ansgar Heitkamp (02151/ 565494) und Daniel Heinrichsmeyer (0176/ 47677441). Beide geben gerne Auskunft.