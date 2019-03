Aus den Krefelder Vereinen: Urkunden und Ehrennadeln für Jubilare

Hüls Der Vorsitzende des Ältestenrates konnte mehr als 130 Mitglieder des Hülser SV begrüßen, die im Heinrichstift gemeinsam einen schönen Nachmittag erlebten.

(bk) Mehr als 130 Vereinsmitglieder, die über 60 Jahre alt sind, darunter erstmals zu ehrende langjährige Mitglieder konnten Heinz Erlenwein , Vorsitzender des Ältestenrat, und der Vorsitzende des Hülser Sportvereins (HSV) Dietmar Schöps im Heinrichstift begrüßen. Kurzfristig hatte der Verein gepolsterte Stühle für das Heinrichstift erworben, so dass die Sitzqualität für die Gäste erheblich besser war als sonst. Mehr als 600 Canapés, drei Kilo Mett, Wurst, Käse und ähnliches, zwei Kilo Kaffee und vier Kilo Gebäck wurden von den Akteuren des Ältestenrates und den diesjährigen Helferinnen Monika Bettin , Inge Draken , Annette Nellen , Renate Küsters und Annegret Stemmle an den Mann bzw. die Frau gebracht.

Im Rahmenprogramm trat erstmals Katrin Evertz vom Kreativ-Studio Evertz auf, die als „Frau Marlene“ mit einem skurrilen Auftritt für Lachsalven sorgte. So wurden allen im Saal der Kauf ihre neuen Bluse (statt neuer Putzlappen), das Frühlingsgefühl von den Beinen an aufwärts und die Unwägbarkeiten ihrer Verwandten und Freunde humorvoll näher gebracht. Ein gelungener Auftritt, dem dann die Show der „Mini-Tanz-Truppe“ des HSV unter der Leitung von Julia und Jessica Thissen folgte. Bei so engagierten Tänzern, so Heinz Erlenwein, müsse man sich keine Sorgen um die Zukunft des HSV machen. Zum Dank für ihren Auftritt spendierte Erlenwein den Mädels Gutscheine für ein Eis. Das Treffen im Heinrichtsstift klang mit einem Schwätzchen bei Bier oder einem Gläschen Wein aus.