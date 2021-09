Kinderkarneval in Krefeld : Neustart für Prinzessin Caroline und Prinz Felix

Und es geht hoch hinaus: Caroline Küsters und Felix Fischer sind das Kinderprinzenpaar in Verberg. Foto: KG Verberg/Mirjam Küsters

Krefeld Noch einmal treten Caroline Küsters und Felix Fischer als Kinderprinzenpaar in Verberg an. Sie freuen sich darauf, doch noch einmal einen Kinderkarnevalszug anführen zu dürfen – hoffentlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bärbel Kleinelsen

Caroline mag Milchreis mit Zimt und Zucker, Felix lieber Nudeln – egal in welcher Form. Auf einen gemeinsamen geschmacklichen Nenner kommen die beiden Elfjährigen jedoch, wenn es um die fünfte Jahreszeit in Krefeld geht. Dann sind sie sich einig: „Das wird große klasse!“ Kann ja auch nicht anders, schließlich sind Caroline Küsters und Felix Fischer ausgeprägte Frohnaturen und führen als Verberger Kinderprinzenpaar die jecke Schar einmal mehr in eine hoffentlich wieder lustige närrische Session.

Die Mitglieder der Karnevalsgesellschaft (KG) Verberg sind da optimistisch. Alle Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, damit das designierte Kinderprinzenpaar eine völlig ungewöhnliche zweite Session erleben kann. Denn Caroline und Felix sind das, was man alte Hasen nennt.

Info So sieht die Planung für die Session aus Dies ist der Ausblick auf die Termine, immer natürlich unter der Voraussetzung, dass die aktuelle Lage es zulässt. Die folgenden Daten können vorgemerkt werden: 16.01.2022: Jubiläumsfrühschoppen im Stadtwaldhaus 29.01.2022: Kostümsitzung im Stadtwaldhaus 30.01.2022: Herrensitzung im Stadtwaldhaus 13.02.2022: Kindersitzung auf der Rennbahn 26.02.2022: Kinderkarnevalszug in Verberg. Infos unter www.karnevalsgesellschaft-verberg-1956.de

Bisher, teilt die KG mit, habe es in der Geschichte des Vereins nur wegen des Golf-Krieges einmal die Ausnahme gegeben, dass ein Kinderprinzenpaar zwei Sessionen im Amt war. Wegen Corona wird es nun ein zweites Mal geben. Denn eigentlich sollten die Maria Montessori-Gesamtschüler bereits in diesem Jahr einen Kinderkarnevalszug erleben. Daraus wurde jedoch nichts. Felix und Caroline mussten sich mit einer abgespeckten Version ihres Amtes zufrieden geben. Die Inthronisierung wurde gestreamt, die Orden an die Garden per Post verteilt, und es gab ein paar Hausbesuche. Alles ganz nett, aber eben keine richtige Session. Umso größer ist bei den Elfjährigen nun die Vorfreude auf ihre zweite Session.

Mit Elan haben die Schüler bereits die ersten Aufgaben erledigt: Neue Fotos sind gemacht und zwei Sessionslieder fertig. Sie müssen jetzt noch professionell aufgenommen werden, dann kann es losgehen. Höhepunkt der Session ist für beide, da sind sie sich einig, der Kinderkarnevalszug in Verberg.

Was haben die Schüler noch gemeinsam? Beide machen gerne Mathematik, lieben die Farbe Türkis, essen am liebsten Schokolade und hören Lieder von Mark Forster. Während Felix in seiner Freizeit Leichtathletik macht und im Kinderchor St. Christophorus singt, tanzt Caroline in der Garde, beim Ballett und spielt außerdem noch Geige.

FIexibel sind die Sechstklässler außerdem. Mussten sie auch sein, schließlich wurde in der vergangenen Session mehr als einmal das Programm umgeschmissen und den Pandemie-Bedingungen angepasst. Auch die Eltern freuen sich deswegen auf eine neue, ruhigere Amtszeit der beiden und hoffen – wie wahrscheinlich alle Narren in Krefeld – auf eine normale Session.