Aus den Organisationen : Leas Urkunde fürs Kinderzentrum

Krefeld (RP) Familie Bartmann überreichte jetzt Oberin Diane Kamps und Birgit Tilkes-Bambeck (Leitung inklusive Kindertageseinrichtung) eine Urkunde, die sie beim „Deutschen Down-Syndrom Info-Center“ beantragt hatte.

Diese Urkunde wird an Kindergärten und andere Einrichtungen vergeben, die sich besonders um Menschen mit Down-Syndrom verdient gemacht haben.

Im Falle der Familie Bartmann geht es um die zweieinhalbjährige Lea. Das Mädchen hat das Down-Syndrom und geht seit Februar 2017 in die inklusive Großtagespflege. In diesem Sommer wechselt die Kleine in die inklusive KiTa.