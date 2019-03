Dojo Nakayama: Training mit Karate-Weltmeister

Nordwestbezirk Zu Gast im Dojo Nakayama war Detlef Krüger, Träger des schwarzen Gürtels und Welt-, Europa- sowie Deutscher Meister im Shotokan-Karate.

Weil die Veranstaltung sowohl bei Sensei Krüger als auch den Trainierenden großen Anklang gefunden hat, findet ein Folgetermin mit beschränkter Teilnehmeranzahl am Freitag, 17. Mai, von 18 bis 20 Uhr statt. Ein weiteres Angebot ist das Kata-Trainingswochenende von Freitag bis Sonntag, 29. bis 31. März, auf Helgoland. Hier gibt es noch wenige freie Plätze. Der nächste Anfängerkursus startet am Mittwoch, 3. April, um 20.15 Uhr in den clubeigenen Räumen an der Mevissenstraße. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Informationen zu anstehenden Veranstaltungen gibt es auf Facebook und auch im Internet auf der Homepage des Vereins.