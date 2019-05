Erfolgreiches Team : Traarer Tischtennis-Damen steigen auf

Krefeld Toller Erfolg für Traarer Tischtennis-Team: Der erste Aufstieg in der Vereinsgeschichte.

(RP) TV Traar feiert den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte: Die Tischtennis Damenmannschaft des Vereins schaffte mit dem Aufstieg in die 1.Bezirksklasse jetzt den größten Erfolg einer Damenmannschaft seit der Gründung der Abteilung im Jahr 1971. In dem Aufsteiger-Team spielen Claudia Stramka, Miriam Müller, und Jessica Henrich, Karin Pesch, Simone Schlinken, Sylvia Ratsch, Pamela Teichmann und Katharina Wilk.