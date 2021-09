Hochschule Niederrhein : Studentinnen für Nachhaltigkeit ausgezeichnet

Krefeld Die Hochschule Niederrhein hat viele gute Studenten. Nun wurden zwei junge Frauen ausgezeichnet, die im Fachbereich Textil- und Bekleidungsindustrie innovative Abschlussarbeiten eingereicht haben.

(RP) Nachhaltigkeit ist insbesondere in der Textilindustrie das Thema der Stunde. Dies spiegelt sich in den Preisen des Verbandes der Rheinischen Textil- und Bekleidungsindustrie und des Vereins „Textile and Fashion“ wider, die in diesem Jahr an zwei Studentinnen des Fachbereichs Textil- und Bekleidungstechnik der Hochschule Niederrhein vergeben wurden.