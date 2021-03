Aus dem Krefelder Sport : Stabwechsel beim Stadtsportbund

Krefeld Nach 15 Jahren als Sportabzeichen-Obmann des Stadtsportbundes Krefeld (SSB) übergibt Rolf Haferbengs das Amt an Hans-Jürgen Mertens.

Sein Konzept, die Krefelder Schulen vermehrt in die Sportabzeichenaktion einzubinden, ging auf. Immer mehr Schulen beteiligten sich, so dass die Zahlen abgelegter Sportabzeichen ständig stiegen. Von anfangs rund 2000 Sportabzeichen kletterten sie auf mittlerweile mehr als 7500. Damit belegte Krefeld in den vergangenen sieben Jahren den ersten Platz unter den Stadtsportbünden in Nordrhein-Westfalen.