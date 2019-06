72-Stunden-Aktion für den guten Zweck : „Uns schickt der Himmel“: 500 Jugendliche engagieren sich

Viele engagierte Jugendliche: Bei der Auftaktveranstaltung von „Uns schickt der Himmel“ in der Jugendkirche erkannte man die Helfer an den grünen T-Shirts. Foto: Fachbereich Kirchliche Jugendarbeit Regionen Krefeld und Kempen-Viersen

Krefeld Rund 500 Jugendliche und junge Erwachsene haben sich in Krefeld im Rahmen der bundesweiten 72-Stunden-Sozialaktion in insgesamt 16 Projektgruppen unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ engagiert.

So hat die offene Jugendeinrichtung „Café Oje“ in Kooperation mit einer Klasse der Bischöflichen Maria-Montessori-Gesamtschule gegen eine Spende Autos gereinigt und für Sponsorengelder im Stadtwald Müll aufgesammelt. Der Erlös geht an Aktion „medeor“, die dafür einen tragbaren Wasserfilter für Krisengebiete anschaffen wird.