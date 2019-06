Geburtstag : 101 Jahre: „Arbeit und die Gnade des Herrn halten mich jung“

Gerda Blättler in ihrem Garten. Die 101-Jährige feierte am Donnerstag ihren Geburtstag mit Freunden und Familie. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Gerda Blättler sitzt mit Freunden und Familie in ihrem Wohnzimmer. Es gibt Häppchen, Kaffee und Sekt. Die Jubilarin im Kreise ihrer Weggefährten auszumachen ist gar nicht so einfach, denn ihre nun 101 Jahre sieht man Frau Blättler nicht an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sven Schalljo

„Ömchen“, wie ihr Schwiegersohn – selbst 83 Jahre alt – sie liebevoll nennt, würde auch für 75 durchgehen. Aufrecht sitzt sie da, beteiligt sich am Gespräch, lacht und genießt den Tag. Die geplante große Feier zum 100. vor Jahresfrist musste wegen Krankheit ausfallen. Umso mehr freut sie sich über den Besuch heute.

Als der Vater ihrer Schwiegertochter hereinkommt und auf einer selbst gebastelten Drehorgel erst „Happy Birthday“ und dann „Hoch soll sie leben“ spielt, steht sie auf, lacht, klatscht und hat vor Freude Tränen in den Augen. „Was für eine tolle Überraschung“, ruft sie strahlend. Der Tag ist für sie spätestens jetzt unvergesslich. „Dass ich so lange leben darf, ist eine große Gnade des Herren, aber auch die Arbeit hat mich jung gehalten“, sagt die gläubige Christin, die immer noch wöchentlich in die Kirche geht, wenn sie auch nun für längere Strecken den Rollstuhl zu Hilfe nimmt. „Sie sitzt dort immer am gleichen Platz, vorn links“, erzählt Schwiegersohn Walter Maassen. Er selbst ist noch heute Jazzmusiker. Mehrmals im Jahr tritt seine Band im Gladbacher Münster auf. Die Schwiegermutter ist immer dabei. „Wir begrüßen sie dann jedes Mal. Sie steht auf und winkt huldvoll wie die Queen“, erzählt er lachend.

Mit der Rheinischen Post spricht sie gern, denn es ist seit je her ihre Hauszeitung. „Wir sind Abonnenten, so lange ich denken kann“, sagt Blättler. Daran änderte sie natürlich auch nichts, als 1996 ihr Mann starb. 1942 zogen sie nach Krefeld und eröffneten eine Gärtnerei. „Das war schon immer unser Traum. Es war eine wunderschöne Zeit“, sagt die alte Dame, in Erinnerungen schwelgend. Über den Krieg denkt sie dabei weniger nach. Nur eins ist ihr noch sehr präsent: „Mein Mann hat mir sogar aus Stalingrad Anweisungen geschickt, wie ich die Pflanzen versorgen soll“, erzählt sie.