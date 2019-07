Marienschule : Per Rallye durch die Marienschule

Westbezirk Die künftigen Fünftklässer der Marienschule haben schon jetzt ihre neuen Klassenkameraden und Lehrer kennengelernt.

Am Stehtisch mit dem Hinweis „Klasse 5c“ befanden sich schon bald die Eltern dieser künftigen Klasse in regem Austausch. Eine Mutter sagt: Es ist sehr schön für die Kinder, dass sie sich im Vorfeld als Klasse kennenlernen und auch ihre Lehrerinnen schon begrüßen können. So gehen sie nach den Ferien viel entspannter in den 1. Schultag.“ Und augenzwinkernd fügt sie hinzu: „Und die Eltern auch.