Aus den Senioren-Einrichtungen : Parkkonzert im Garten des Hanseanums

Krefeld Mit einem Parkkonzert hat das Hanseanum den goldenen Oktober gefeiert. Der Klaviervirtuose Vladimir Mogilevsky spielte im Dachgarten der Seniorenresidenz auf.

Bei angenehmen 20 Grad vertrieb der Pianist auf seinem Keyboard ein wenig die Pandemie-Sorgen und lud die Senioren ein auf eine Reise durch die Klavierliteratur. Der Russe mit Wurzeln in Moskau, an der Neusser Straße 6 ein gerngesehener Gast, spielte auf seinem E-Piano vor allem moderne und zeitgenössische Werke. Ein wenig Rock, eine Note Pop, eine Brise Folk, ein jazziger Beigeschmack und gerne ein melancholischer Unterton.

Mogilevsky zeigte in einer kurzweiligen Stunde all sein Können und zog sämtliche Register aus seinem Repertoire. Seine emotionale wie individuelle Herangehensweise faszinierte einmal mehr das Hanseanum-Publikum, das im sicheren Corona-Abstand von der Terrasse oder vom Balkon aus dem vielfach preisgekrönten Tastenkünstler lauschte. Dankbar applaudierten die Senioren, als der Musiker in der Zugabe eigene Kompositionen spielte.