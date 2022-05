Frank Meyer ehrt Krefelder : OB zeichnet verdiente Kommunalpolitiker aus

Krefeld Der Oberbürgermeister hat jetzt mehrere verdiente Kommunalpolitiker ausgezeichnet, zudem erhielten mehr als 100 Personen die Stadtmünze für ihre ehrenamtliche Tätigkeit.

Zudem sind die ausgeschiedenen Rats- und Bezirksvertretungsmitglieder aus der Ratsperiode 2014 bis 2020 offiziell verabschiedet worden. Für unterschiedliche Zugehörigkeitszeiten sind die ehemaligen Kommunalpolitiker mit der Stadtmünze in Gold, Silber oder Messing ausgezeichnet worden. Diese Auszeichnung ging an insgesamt mehr als 100 Personen. „Wenn der Bundestag die Herzkammer der Demokratie ist, dann sind Kommunalparlamente vielleicht ihre Hände und Finger – stets auf Tuchfühlung mit der Alltagswirklichkeit, oft anpackend und zupackend, eher interessiert an der konkreten praktischen Umsetzung als an der Beantwortung grundsätzlicher Fragen“, sagte Oberbürgermeister Meyer bei der Feier. Dies bedeute nicht, dass es in Stadträten keine klugen, leidenschaftlichen Diskussionen gebe. Meyer erinnerte an die Sondersitzung des Rates zum Thema Surfpark im Januar – das sei im Grunde eine kleine Sternstunde kommunaler Demokratie gewesen. „Da waren wir beileibe nicht einer Meinung, aber wir haben eine facettenreiche, offene und sehr konstruktive Debatte geführt, die am Ende per gleicher, geheimer und freier Wahl entschieden wurde – genau so funktionieren demokratische Prozesse auf kommunaler Ebene.“