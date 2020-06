Aus den Vereinen : „Longest-Day-Fliegen“ auf dem Egelsberg

Erste Landung des Tages auf dem Flugplatz Egelsberg kurz nach Sonnenaufgang um 5.20 Uhr. Insgesamt zählten die Piloten am längsten Tag des Jahres 106 Starts und Landungen. Foto: Emrah Celik/EMRAH CELIK

Krefeld Fliegen am längsten Tag des Jahres von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang: Die Segelflug-Sportler am Egelsberg haben den Tag der Sommersonnenwende ausgiebig genutzt.

Bereits um 4 Uhr morgens trafen sich die Frühaufsteher des Vereins für Segelflug (VfS) am Hangar, um den Flugtag vorzubereiten. Pünktlich um 5.13 Uhr bei Sonnenaufgang hob dann der erste Segler in den Krefelder Morgenhimmel mit seinen besonderen Lichtverhältnissen ab.

Auch wenn es nicht der ganz brillante Sonnenaufgang war und einige Wolken den Himmel bedeckten, konnten nacheinander alle Piloten das frühe Erlebnis genießen, um in besonders ruhiger Luft über die noch verschlafene niederrheinische Landschaft zu gleiten. Nach einem guten Frühstück hatten sich die Wolken verzogen und es herrschten ideale Wetterbedingungen für viele Ausbildungs- und Streckenflüge.

Die Krefelder Piloten nutzen das perfekte Flugwetter um – mit Luftraumfreigabe – den Baldeneysee in Essen zu überfliegen. Foto: Emrah Celik/EMRAH CELIK

Info Pilotenausbildung kann mit 14 Jahren beginnen Ausbildung Die Segelflugausbildung ist ein Schwerpunkt des Vereins für Segelflug. Schulungen finden an allen Flugbetriebstagen samstags, sonntags und feiertags statt. Das Mindestalter ist 14 Jahre. Die Kosten setzen sich aus monatlich 20 Euro Vereinsbeitrag plus rund 60 Euro monatlich während der Flugsaison zusammen. Kontakt Ansprechpartner sind Ansgar Heitkamp (02151 565494) und Daniel Heinrichsmeyer (0176 47677441). www.vfs-krefeld.de

Einen ganz besonderen Erfolg konnte dabei Christian Breuer für sich verbuchen. Obwohl er erst in diesem Jahr mit dem Segelfliegen begonnen hat und coronabedingt länger nicht geflogen werden konnte, schaffte er souverän seine ersten drei Alleinflüge. Einen wesentlichen Anteil daran hatte Nachwuchsfluglehrer Philippe Held, der sich besonders intensiv um die Flugausbildung kümmerte. Für Christian Breuer somit ein unvergessliches Erlebnis an einem unvergesslichen Tag. Er konnte nach nur 36 Starts mit Fluglehrer, erstmals alleine und frei wie ein Vogel über dem nördlichen Krefeld seine Runden drehen.

Die Piloten des Vereins für Segelflug nutzten jede Minute des Sommersonnenwende-Tags, um vom Egelsberg aus längere und kürzere Runden zu drehen. Foto: Emrah Celik/EMRAH CELIK

Am Wochenende zuvor hatte Finn Greiser mit nur 15 Jahren seine ersten drei Alleinflüge ebenfalls souverän gemeistert. Alles in allem zwei fantastische Ausbildungserfolge in der noch jungen Flugsaison 2020 des VfS-Krefeld.

Finn Greiser (15) absolvierte seine ersten drei Alleinflüge. Foto: VfS Krefeld

Da aber auch die thermischen Aufwinde an diesem Longest-Day besonders gut waren, nutzten viele erfahrene Piloten den langen sonnigen Tag für ausgedehnte Streckenflüge. Bei idealen Wetterbedingungen mit herrlichen Cumulus-Wolken erstreckten sich die längsten Flüge dabei auf über 700 Kilometer über große Bereiche Nordrhein-Westfalens. Insgesamt kamen so bei sechs Flügen in Summe fast 2.500 Kilometer zusammen.

Der VfS Krefeld ist derzeit in verschiedenen Wertungen des Streckensegelflugs auf den vorderen Rängen in NRW zu finden – die Mitglieder hoffen, dass in diesem Jahr der Aufstieg in die 2. Bundesliga im Bereich der Geschwindigkeitswertung gelingt.