Aus den Schulen : Atemberaubender Kulturabend

Mädels der fünften Klasse zeigten beim Kulturabend des Gymnasiums am Stadtpark akrobatische Tanzeinlagen. Foto: Gymnasium am Stadtpark

Krefeld Kinder und Jugendliche haben viele Talente. In der Schule spiele einige davon oft keine Rolle. Das wollte das Kollegium des Gymnasiums am Stadtpark in Uerdingen ändern und veranstaltete vor zwei Jahren das erste Mal einen Kulturabend, an dem Schüler zeigen können, was in ihnen steckt.

Der Abend war ein voller Erfolg und wurde ein fester Bestandteil des Terminkalender.

Wie bei bekannten Fernsehshows gibt es zuvor ein Casting, in dem die besten Beiträge ausgewählt werden, die dann an zwei Abenden Lehrern, Familien und Freunden gezeigt werden. So war es auch in diesem Jahr. Heraus kam ein buntes Programm aus gelungenen Schulprojekten, Tanz, Musik, Pantomime, Sport und vielem mehr. Wegen des begrenzten Platzes in der Schulaula war die Veranstaltung unter dem Titel „StadtparkArt“ auch diesmal an zwei Abenden zu sehen.

Die Schüler hatten sich mächtig ins Zeug gelegt und zeigen sogar akrobatische Kunststücke, wie eine Mädels-Gruppe aus der fünften Jahrgangstufe, bei denen die Zuschauer vor Aufregung feuchte Hände bekamen. Einzelne Beiträge waren selbst geschrieben und choreografiert und wurden äußerst amüsant beispielsweise als Poetry- oder Science Slam vorgetragen. Für so manche Lacher sorgten ein selbst gedrehter Märchenfilm über „Rotkäppchen“ und die Loriot-Sketche älterer Schüler. Die humorvollen Vorträge, zu denen auch ein witzig präsentiertes Referat über eine wissenschaftliche Untersuchung zum Thema „künstliches Blut“ zählte, wurden abgelöst von einer stimmungsvollen Gesangseinlage und gleich mehreren packenden musikalischen Darbietungen, darunter auch temporeiche Trommel-Rhythmen.