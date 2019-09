Kinderheim Kastanienhof : JeKaMi lockte 2000 Besucher an die Kaiserstraße

Sommerfest im Kinderheim Kastanienhof. Foto: Kinderheim Kastanienhof

Krefeld (bk) Am Samstag lud das Kinderheim Kastanienhof zum beliebten JeKaMi Familienfest ein. JeKaMi steht für „Jeder kann mitmachen“, und genau so soll es an diesem Tag auch sein. Es gab viele attraktive Spiel- und Bastelstände, die trotz des wechselhaften Wetters gut besucht waren.

Über 2000 Besucher nutzten das Fest, um mit dem Kastanienhof-Team zu feiern.