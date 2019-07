Schulen in Krefeld : Kaiserplatz-Gesamtschüler lernen Umgang mit 3D-Drucker

Bockum (RP) Im MakerSpace der Hochschule Niederrhein haben 16 Schüler der Jahrgangsstufe elf sowie vier Lehrer der Gesamtschule Kaiserplatz in Krefeld 3D-Drucker gebaut und den Umgang mit den entsprechenden Programmen erlernt.

Die Teilnehmer bauten im Frühjahr unter Anleitung des MakerSpace-Teams der Hochschule Niederrhein vier 3D-Drucker für den Einsatz im Unterricht. Damit dieser reibungslos klappt, übten sie jetzt in einem dreitägigen Workshop die Anwendung der Programme Fusion360 und Cura. Am ersten Workshop-Tag wurden Schlüsselanhänger in Form eines Legosteins erstellt. „An dem Gegenstand lernen sie, die Befehle und die Vielfalt der Programme anzuwenden. Ziel ist es, dass sie danach relativ frei damit umgehen können“, erklärte der 29-jährige Designstudent Jannik Franzen. Insgesamt vier Studenten betreuten die Teilnehmer. An den anderen Tagen entstanden Smartphone-Halter und Brillengestelle.