Aus den Schulen : Josef-Hafels-Absolventen auf Abschlussfahrt in Berlin

Krefeld (RP) Berlin ist bei Schülern ein heiß begehrtes Ziel für Abschlussfahrten, auch für die Zehntklässler der Krefelder Josef-Hafels-Schule. Doch sie wollten nicht nur die Event-Qualitäten der Bundeshauptstadt testen.

Ein Besuch der Ausstellung „Alltag in der DDR“, die das Haus der Geschichte in der Kulturbrauerei anbietet, ein Besichtigung des Planetariums an der Prenzlauer Allee und eine Stadtrundfahrt ergänzten das Informationsprogramm der Krefelder Schüler. Aber bei einer Abschlussfahrt muss auch Zeit zum Feiern bleiben. Dafür war der Abend in Schüler-Disco Matrix reserviert – ein weiteres Highlight der rundum gelungenen Abschlussfahrt.