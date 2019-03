Aus den Vereinen: Müller steht Bockumer Schützen vor

Bockum Sowohl Herbert Müller als 1. Vorsitzender, also auch Schriftführer Michael Bohnen wurden mit sehr großer Stimmenmehrheit wieder in ihre Ämter gewählt.

Sowohl Herbert Müller als 1. Vorsitzender, also auch Schriftführer Michael Bohnen wurden mit sehr großer Stimmenmehrheit wieder in ihre Ämter gewählt. Schatzmeisters Sebastian Stachelhaus hatte aus beruflichen Gründen auf eine Wiederwahl verzichtet. Die Versammlung wählte deshalb Nils Eich in dieses verantwortungsvolle Amt.