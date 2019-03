Jahreshauptversammlung: Oppumer TC auch im Nachwuchsbereich gut aufgestellt

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Hans-Joachim (l.) und Uschi Hamann geehrt. Der OTC hat auch viele junge Spieler, die Tennis AG an der Grundschule ist ein guter Erfolg. Foto: OTC

Krefeld Mit mehr als 100 jugendlichen Mitgliedern hat der Oppumer Tennis Club in keine Nachwuchssorgen. Nicht zuletzt wegen der erfolgreichen Kooperation mit der benachbarten Geschwister-Scholl Grundschule.

(RP) Einen neuen Mitstreiter kann der Oppumer Tennisclub in seinen Vorstandsreihen begrüßen. Bei der jetzt abgehaltenen Jahreshauptversammlung wurde mit Volker Mach ein neuer 2. Vorsitzender gewählt. Er löst den bisherigen Amtsinhaber Sven Greifzu ab. Dieser war seit 2005 Mitglied im Vorstand des Clubs an der Fungendonk. Zunächst als Beisitzer, seit 2011 dann als Stellvertreter des 1. Vorsitzenden.

Gemeinsam mit Mach arbeitet das bewährte und eingespielte Führungsteam auch in 2019 weiter. Schatzmeister Will Steinkamp wurde ebenso einstimmig in seinem Amt bestätigt, wie der 2. Sportwart Christian Weigang, Waldemar Klyk als Beisitzer sowie Gisela Plauschin als Jugendwartin.