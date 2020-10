Aus den Vereinen in Krefeld : Hometrail-Biker unterstützen den Seidenraupen-Cross

Krefeld Die Radsportler des Mountainbike-Vereins „Hometrail“ unterstützten einmal mehr die Veranstalter des Seidenraupen-Cross. So eskortierten sie die Läufer mit ihren Bikes.

(bk) Erstmals nahmen aber auch Mitglieder des Vereins am Lauf selbst teil. So bewältigte Philipp Räder den 16 Kilometer-Lauf in 1:57:46 Stunden. Am Sechs-Kilometer-Lauf beteiligten sich Kalle Janßen mit 36:28 Minuten, Sandy-Dominic-Freihoff mit 36:40 und Silke Jansen mit 31:44 Minuten.