Bürgervereine Forstwald und Holterhöfe : Enorme Beteiligung am Waldputz

Enorme Beteiligung am Waldputz

Rekord-Teilnahme beim Waldputz in Forstwald und Holterhöfe mit über 100 Helfern, darunter viele Kinder und Familien. Foto: Dieter Nelsen

Krefeld Sehr große Resonanz auf den Aufruf der beiden Bürgervereine, beim Waldputz mitzumachen: Mehr als 100 Bürger sammelten säckeweise Unrat.

Bei hervorragendem Wetter trafen sich jetzt über 100 Mitbürger zum Waldputz, so viele wie seit Jahren nicht mehr. Der Bürgerverein Forstwald war sehr dankbar, so viele Helfer begrüßen zu dürfen. Schon im Vorfeld gab es zahlreiche Anmeldungen, und so stockte der Bürgerverein die Brötchen- und Würstchenbestellung ordentlich auf. Die Verpflegung fand dieses Jahr erstmals auf dem Schulhof statt, da dieser mehr Platz und viele Sitzplätze zum Ausruhen nach getaner Arbeit bietet. Die Kinder konnten das Klettergerüst benutzen.