Nestbau : „Entenhausen“ hinter dem Fischelner Jugendzentrum

Fischeln Auf dem ehemaligen Schulhof hinter dem Jugendzentrum Fischeln hat eine Entenmutter ihre Jungen ausgebrütet – fernab von jedem Gewässer.

So überraschend, wie die Ente gekommen war, verschwand sie auch wieder: Einen Tag nachdem die Küken geschlüpt waren, machten sich – so sieht es die Natur vor – Mutter und Jungen auf den Weg zum Wasser. „Erst sind sie hier über den Hof gewatschelt und dann waren sie plötzlich verschwunden“, sagt Weiland, der eigentlich den Plan hatte, die Entenfamilie zumindest sicher über die Kölner Straße und das Mühlenfeld zu geleiten. „Wir glauben, dass sie sich Richtung Neptunbad aufgemacht haben, das ist das einzige größere Gewässer in der Nähe.“ Und so bleibt ungewiss, ob die Enten dort auch tatsächlich angekommen sind. Zurück geblieben sind zwei Eier, aus denen keine Küken geschlüpft sind.