Stadtgespräche : Ehemalige bei den SSF Aegir

Krefeld Viel Nostalgie gab es auf der Anlage der SSF Aegir Uerdingen. Die früheren Aegir-Spieler Rainer Hoppe und Arnulf Diegel, sowie Funktionär Freddy Pixken hatten Spieler und Freunde aus der langen Geschichte des Vereins eingeladen.

So auch Aegir-Trainer Nico Firoui, der nach seiner Zeit im Aegir als Bundestrainer die deutschen Wasserballer in die absolute Weltspitze führte und als erfolgreichster Wasserballbundestrainer in die Geschichte einging, oder das Ehepaar Hermann und Wiltrud Haverkamp, deren Name noch vielen Krefeldern im Gedächtnis sein dürfte. Oder Kurt Küpper jr., die frühere Spitzenschwimmerin Beate Reutershahn, ehemals Jasch, der langjährige Vorsitzende und Ex-Torwart Rolf Bühner oder Rainer Hoppe, der bis heute die Bundesligatorschützenliste im Wasserball anführt.