Aus den Verbänden : Projekt „Geschichtsschreiber“ ausgezeichnet

Das Projekt „Geschichtsschreiber“ wurde ausgezeichnet. Familienministerin Franziska Giffey (l.), Bärbel Deußen (ASB) und BAGSO-Vorsitzender Franz Müntefering. Foto: Arbeiter-Samariter-Bund/Kathrin Harms

Fischeln Im Rahmen des Projekts vermittelt der ASB ehrenamtliche „Geschichtsschreiber“ an interessierte Ältere. In den gemeinsamen Gesprächen werden sehr persönliche Erinnerungen erzählt. Die „Geschichtsschreiber“ schenken Zeit und Aufmerksamkeit und erhalten im Gegenzug Einblick in ein fremdes Leben in einer ganz anderen Zeit.

(RP) Tolle Anerkennung für das Projekt „Geschichtsschreiber“ des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB), das seit 2017 Menschen in Krefeld begeistert. Es wurde jetzt bei einem bundesweiten Wettbewerb ausgezeichnet. Die Idee hinter den „Geschichtenschreibern“ ist so einfach wie gut: Freiwillige besuchen ältere Menschen zu Hause, lassen sich deren Lebensgeschichte erzählen und schreiben sie auf.

„Das Besondere an dem Projekt ist, dass die Älteren nicht nur Adressaten einer Dienstleistung sind, sondern sich aktiv einbringen, indem sie die `Geschichtsschreiber´ an ihren Erinnerungen teilhaben lassen,“ erläutert Projektkoordinatorin Bärbel Deußen vom ASB. „So ist das Projekt für beide Seiten bereichernd.“ Dies wurde auch von der Wettbewerbsjury gewürdigt.

Im Rahmen eines Wettbewerbs für Initiativen gegen Einsamkeit im Alter, ausgelobt von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO), wurde dieses Projekt nun ausgezeichnet. Unter dem Titel „Einsam? Zweisam? Gemeinsam!“ waren Initiativen, die sich gegen soziale Isolation und für gesellschaftliche Teilhabe im Alter engagieren, zur Teilnahme aufgerufen.