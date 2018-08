Krefeld: Caritas Klöncafé auf dem Ostwall lockt viele Besucher

Krefeld Senioren tragen zur Vernetzung und Vitalisierung der südlichen Innenstadt bei.

(RP) Senioren aus der südlichen Innenstadt sind im nunmehr dritten Jahr in Folge auf dem Ostwall bei Kaffee, Kuchen und Musik zum "Klön-Café - Aktiv" zusammengekommen. Ansässige Geschäft beteiligten sich mit Kuchen- oder Eisspenden, viele Nachbarn ließen sich auf den begrünten Mittelstreifen locken. Und wie es sich in einer guten Nachbarschaft gehört, wurden die Gäste vom Ostwall kostenlos eingeladen. Seit 2016 findet die Veranstaltung unter Regie von Quartiersentwickler Sandy Schilling (Caritas) nun schon statt, wächst und wird bunter.

„Das „Klön-Café-Aktiv“ konnte wieder einmal das hohe Interesse an innerstädtischen Räumen und Freiräumen für nachbarschaftliche Kontakte und kleinräumige Vernetzung nachweisen“, sagt Schilling. Dem Quartiersprojekt für die südliche Innenstadt gelinge damit die Bespielung und gemeinschaftliche Aneignung des normalerweise ungenutzten Mittelstreifens zwischen Hauptbahnhof und Südwall, meint der Quartiersentwickler. Vor allem ältere Quartiersbewohner und die umliegenden Senioreneinrichtungen haben sich eingebracht. „Die Senioren können als Raumpioniere verstanden werden“, meint Schilling. „Sie haben an diesem Nachmittag einen lebensnahen Beitrag zur Aufwertung und Vitalisierung des Walls geliefert.“ Er glaubt, dass alle, die regelmäßig am Ostwall sind, sich eigentlich gern viel mehr im Bereich des sogenannten Baumhofes auf dem Mittelstreifen aufhalten würden.