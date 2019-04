Heilpädagogisches Zentrum : Heilpädagogisches Zentrum hat jetzt Frauenbeauftragte

Krefeld Mit Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wurde im Januar 2017 die Einführung von Frauenbeauftragten in Werkstätten und Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderungen verpflichtend. Das HPZ gehört zu den ersten Werkstätten in NRW, die das Recht umgesetzt hat.

(RP) Inklusiver Gedankenaustausch am größten HPZ-Standort in Krefeld an der Siemensstraße. Britta Oellers, Landtagsabgeordnete für Krefeld-Süd und Tönisvorst, sowie Heike Hinsen, kommunale Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Krefeld, trafen erstmalig mit den HPZ-Frauenbeauftragten zusammen. Hintergrund: mit Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wurde im Januar 2017 die Einführung von Frauenbeauftragten in Werkstätten und Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderungen verpflichtend. Das HPZ gehört zu den ersten Werkstätten in NRW, die das Recht umgesetzt hat. Noch bilden sich die HPZ-Frauenbeauftragten weiter und machen sich in ihrer Einrichtung bekannt. Für die Zukunft planen sie verstärkten Austausch außerhalb der Werkstatt und wollen 2020 beim Internationalen Frauentag erstmalig präsent sein.