Aus den Schulen in Krefeld : Berufskolleg Uerdingen wird Unesco-Schule

Aus den Schulen in Krefeld

Krefeld Die Einrichtung ist damit Teil des Associated Schools Network und wird sich künftig mit spannenden Themen wie demokratische und interkulturelle Bildung, soziale Verantwortung oder Nachhaltigkeit beschäftigen.

Freude beim Schüler-Lehrer-Team des Berufskollegs Uerdingen. Ab sofort darf sich die Einrichtung Unesco-Schule nennen und ist damit Teil des Associated Schools Network, kurz ASPnet. Damit werden die Schüler künftig nicht nur fachlich-technisch auf einem hohen Niveau ausgebildet, sondern auch zu verantwortungsvollen Mitgliedern der Gesellschaft erzogen.

Dem Berufskolleg Uerdingen liege besonders die politische Bildung im globalen Maßstab am Herzen, betont Mundry, die nicht nur auf das reine Vermitteln von Wissen abziele, sondern auch auf die Fähigkeit, mit der fortschreitenden Globalisierung verantwortungsvoll umzugehen. „Es geht darum, sich als Teil eines Ganzen zu fühlen und ein Zugehörigkeitsgefühl zur Weltgemeinschaft zu entwickeln“, sagt der Schulleiter.

Das Profil einer Unesco-Schule wird aber nicht nur durch fachliche Schwerpunkte geprägt, sondern auch durch Projekte und überregionalen Austausch. So findet beispielsweise jährlich eine Fahrt nach Bad Kissingen statt. Die Schüler des Beruflichen Gymnasiums nehmen dort über drei Tage hinweg an einem Europapolitikseminar teil, bei dem sie ein Rollenspiel durchführen und mit rumänischen Schülern zusammenarbeiten. Außerdem fährt die Fachgruppe Religion mit interessierten Schülern nach Auschwitz, besucht das Konzentrationslager und seine Nebenlager und tritt mit Zeitzeugen in Kontakt.