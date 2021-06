Fast 6000 Euro für das Kinderhospiz : Krefelder Fitness-Trainer sammeln Spenden fürs Stups

Krefel Die Situation der schwerkranken oder schwerbehinderten Kinder und Jugendlichen berührte diese Besucher besonders. Fast 6000 Euro kamen bei der Sammelaktion zusammen.

„Wir wollten den Kontakt zu unseren Kurs-Mitgliedern, die wir sonst in verschiedenen Krefelder Studios trainieren, halten und die Gruppen nicht auseinanderbrechen lassen“, erzählte Jürgen Reitböck. Vom heimischen „Dachgeschoss“ aus veranstalten sie und befreundete Trainer regelmäßig Stunden per Live Stream im Internet, in der Facebook-Gruppe [email protected]