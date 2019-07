Aus der Stadt : Abgeordneter für drei Tage im Düsseldorfer Landtag

(SR) Mitglied eines Parlaments sein, mit diskutieren und am Ende mitbestimmen: Für Jugendliche aus ganz Nordrhein-Westfalen geht dieser Wunsch einmal jährlich in Erfüllung. Beim sogenannten „Jugend-Landtag“ nehmen jährlich 199 Jugendliche die Plätze der Abgeordneten ein.

Dabei durften die drei Krefelder Schüler Niklas Finn Hornung (Gesamtschule Kaiserplatz), Moritz Ernst (Gesamtschule Kaiserplatz) und Moritz Platen (Gymnasium Fabritianum) die beiden Landtagsabgeordneten Marc Blondin und Britta Oellers aus Krefeld für drei Tage lang im Düsseldorfer Landtag vertreten. „Es freut uns sehr, dass sich in diesem Jahr die drei jungen Herren für Krefeld eingesetzt haben“, sagte die beiden Krefelder Landtagsabgeordneten. Auch das Themenspektrum des diesjährigen Jugend-Landtages war vielfältig: Die Jugendlichen diskutierten und debattierten über die Einführung einer allgemeinen Impflicht als Voraussetzung für einen Kita-Platz sowie über Möglichkeiten zur Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Nahverkehrs. Die Beschlüsse der jungen Landtagsabgeordneten wurden anschließend den realen Abgeordneten des Parlaments vorgelegt, die diese weiter behandeln werden. So wurde im vergangenen Jahr der Beschluss festgelegt, Azubis mögen auch ein ÖPNV-Ticket bekommen und nicht nur Studenten. Dieser neue Beschluss wird derzeit vom Verkehrsministerium umgesetzt und zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres beginnend am 1.August verfügbar sein.