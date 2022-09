Eagles Charity-Golfcup an der Elfrather Mühle : Prominenten-Turnier zugunsten der Krefelder Kinder-Tafel

Krefeld Reichlich Prominenz aus Politik, Sport, TV und Gesellschaft versammelte sich am Wochenende in Krefeld. Anlass war der 1. Eagles Charity Cup Krefeld, den der Golfclub Elfrather Mühle zugunsten der Krefelder Kinder-Tafel mit organisierte und ausrichtete.

(hgs) Der „Eagles Charity Golf Club“ ist ein gemeinnütziger Verein, der derzeit 132 bekannte Persönlichkeiten zählt, die für einen guten Zweck jedes Jahr in verschiedenen Städten Deutschlands den Golfschläger schwingen. In den vergangenen 26 Jahren konnten die „Eagles“ über 40 Millionen Euro an Spendengeldern generieren, die 1:1 an Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen, weitergereicht wurden.