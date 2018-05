Timeout Gesundheitscenter: Cycling-Marathon für das Hospiz

Krefeld

UERDINGEN (RP) Im Fitness- und Gesundheitscenter timeout des SC Bayer 05 Uerdingen hat ein Cycling-Marathon zugunsten des Krefelder Hospizes am Blumenplatz stattgefunden. Alle 21 Räder waren durchgängig besetzt, und die Teilnehmer waren überaus begeistert und hatten viel Spaß. Alle Fahrer haben ohne Ausfälle bis zum Schluss durchgehalten, so dass auch die Trainer mit der Veranstaltung sehr zufrieden waren. Durch den Cycling Marathon ist eine Spende von 620 Euro zusammen gekommen, die von Wolfgang Hüsgen, Bereichsleiter des timeouts, an das Hospiz am Blumenplatz übergeben wurde.