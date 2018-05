Aus Den Schulen : Besuch aus Frankreich

Krefeld BOCKUM (RP) 25 französische Schüler aus Gaillon in der Normandie waren jetzt Gäste des Gymnasiums am Moltkeplatz. Wenige Wochen vorher waren ihre 25 deutschen Austauschpartner in der Normandie und haben dort bereits an ihrem Projekt "Rezepte der normannischen und niederrheinischen Küche" gearbeitet. In diesem Projekt werden für die jeweiligen Regionen typische Rezepte zusammengestellt, die Speisen werden gekocht und natürlich gemeinsam mit den Austauschpartnern verzehrt.

Die französischen Gäste erkundeten während ihres Aufenthalts in Krefeld verschiedene Ziele im Rheinland und nahmen am Unterricht ihrer deutschen Gastgeber teil. In Krefeld besuchten sie etwa die Innenstadt und den Zoo; im Rathaus wurden sie von Bürgermeisterin Karin Meincke empfangen. Der deutsch-französische Austausch am Moltke hat eine lange Tradition und erfreut sich, wie die hohe Zahl von insgesamt 50 Teilnehmern beweist, großer Beliebtheit.

(RP)