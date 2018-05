Cargill : Azubis spendieren warmes Essen

Krefeld LINN (RP) 20 Auszubildende der Cargill Deutschland GmbH - Produzent von Stärken und Süßungsmitteln in Linn - haben sich außerhalb ihrer eigentlichen Lehre für einen guten Zeck engagiert: In der Kantine des Unternehmens backten sie rund 3.000 Plätzchen und boten diese gegen eine Spende der Belegschaft an. Die stolze Summe von 450 Euro kam so zusammen. Die Azubis beschlossen, das Geld an den Fahrbaren Mittagstisch der Caritas für bedürftige Senioren zu spenden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Iris Koik, Trainingskoordinatorin bei Cargill, übergab die Spende jetzt an Bärbel Mosch, Leiterin des Fahrbaren Mittagstisches der Caritas. Und so konnte der Fahrbare Mittagstisch pflegebedürftigen Frauen und Männern, denen sonst die Finanzierung eines warmen Mittagessens schwerfällt, ein leckeres Menü direkt nach Hause bringen. "Dafür möchten wir uns im Namen der Senioren herzlich bedanken", sagte Bärbel Mosch bei der Übergabe in Linn.

(RP)