Kanusport : Acht neue Kajaks von der Sparkassenstiftung

Klaus Diederich, Abteilungsleiter Kanu, Markus Kirschbaum, Vorstandsmitglied der Sparkassenstiftung Sport und Umwelt, Jörg Heydel, Vorstand SC Bayer 05 Uerdingen. Foto: Bayer 05

Krefeld UERDINGEN (RP) Auf ins nasse Vergnügen: Markus Kirschbaum, Vorstandsmitglied der Sparkassenstiftung Sport und Umwelt, übergab jetzt einen Bootsanhänger mit acht Kajaks und Zubehör an die Kanuabteilung des SC Bayer 05 Uerdingen. Strahlende Kinderaugen waren zu beobachten, denn die Kinder des Offenen Ganztags der Heinrichsschule und der Schule an Haus Rath in Elfrath, die an der Kanu-AG teilnehmen, probierten die neuen Boote gleich aus.

Klaus Diederich, Kanu-Abteilungsleiter, freute sich, den neuen Bootsanhänger in Betrieb zu nehmen: "Wir haben jetzt mehr Boote und können damit auch mehr Kindern das Kanufahren näher bringen. Außerdem haben die Kinder effektiv mehr Zeit auf dem Wasser, da der Bootsanhänger nun immer gepackt in der Bootshalle steht und damit startklar ist".

(RP)