Aus den Vereinen : Bockumer Grenadier-Offiziere feiern ihr 25-jähriges Bestehen

Krefeld (SR) Mit mehr als 250 Gästen feierten die Grenadier-Offiziere jetzt ihr 25-jähriges Bestehen als Formation im Bockumer Schützenverein 1611. Im Jahr 1994, eigentlich als einmalige Ehrenkompanie für den damaligen König Horst Kox gegründet, etablierten sich die Grenadiere mit ihren blau-roten Uniformen und den weißen Federbüschen schnell und sind nun die größte Einheit im Verein.

Der „Festakt im Brauhaus-Stil“ wurde musikalisch umrahmt vom Trommler- und Fanfarenkorps „Gut Schlag“, das die Festgäste mit schmissiger Marschmusik regelrecht in Schützenfest-Stimmung versetzte. Laudator Karl Müller schilderte, wie im Gründungsjahr die damals noch recht unbedarfte Truppe mit viel „Spaß an der Freud’“ und üppigem Getränkekonsum bei Marschier- und Gesangsübungen, Röschen drehen und Uniform-Anproben an das Schützenwesen heran geführt wurde.