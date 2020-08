Stadtverwaltung Krefeld : CDU wirft SPD „Vetternwirtschaft“ bei der Besetzung des Stadtdirektor-Postens vor

Krefeld Der Beigeordnete Markus Schön wird heute im Rat wohl zum Stadtdirektor gewählt. Er gilt als Vertrauter von Oberbürgermeister Frank Meyer. CDU und FDP wollen die Entscheidung verschieben.

Die CDU hat den nun offiziell formulierten Vorschlag der Verwaltung, wonach Sozialdezernent Markus Schön das Amt des Stadtdirektors übernehmen soll, mit heftigen Angriffen auf die SPD verbunden: „Das ist der bisherige Höhepunkt der Vetternwirtschaft der SPD“, erklärte CDU-Fraktionschef Philibert Reuters im Vorfeld der Ratssitzung am Donnerstag, in der das Thema Stadtdirektor auf der Tagesordnung steht. Reuters weist darauf hin, dass damit alle Voraussagen von Mai eingetroffen seien. In der Mai-Sitzung des Rates war die amtierende Stadtdirektorin Beate Zielke (CDU) nicht wiedergewählt worden. Die CDU wertete das als Wortbruch gegenüber Verabredungen zwischen SPD und CDU und als Weichenstellung für eine neue rot-grüne Zusammenarbeit. CDU und FDP schlagen nun vor, die Wahl des neuen Stadtdirektors dem neuen Rat zu überlassen.