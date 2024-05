Aus dem Stadtarchiv Krefeld Als Hunde beim Schnaps brennen halfen - Ausstellung ist jetzt online

In der hiesigen Geschichtsschreibung haben Tiere in der Regel eine „Nebenrolle“ gespielt. Sie tauchen in Berichten, Darstellung, Dokumenten und auf Fotos zwar auf, doch ein direkter Blick auf ihre Funktion fehlt. Das hat Richter motiviert, nachzuforschen. Er hat in Krefeld Spuren von Tieren als Wegbegleiter der Menschen von der Steinzeit an gefunden. Berufe, die eng mit Tieren verbunden waren - wie das Schlachter- und Fuhrgewerbe oder die Landwirtschaft - haben sich über viele Jahrhunderte erhalten. Das Tier wurde vor allem als Nutztier betrachtet, als Nahrungslieferant von Eiern, Milch und Fleisch.