Stadtarchiv Krefeld : Freimaurerloge „Eos“ übergibt ihr Archiv

Krefeld Interessierte Nutzer können den Bestand ab sofort im Krefelder Stadtarchiv einsehen. Die Unterlagen beziehen sich größtenteils auf die Zeit nach 1945.

Die Geschichte der Freimaurer in Krefeld reicht ins 18. Jahrhundert zurück: 1788 wurde die Loge „Zur vollkommenen Gleichheit“ gegründet, zu deren Mitgliedern unter anderem Engelbert vom Bruck, Peter von Löwenich, Johannes ter Meer und Friedrich Heinrich von der Leyen zählten. Diese Loge wurde um 1810 aufgelöst, und 1853 folgte die Gründung der Loge „Eos“. Ihre höchste Mitgliederzahl erreichte sie mit 269 in den1920er-Jahren. Mitte der 1930er-Jahre wurde sie von den Nationalsozialisten zwangsweise aufgelöst. Die Neugründung geht auf die Jahre 1947/1948 zurück. Das Logenhaus befand sich seit 1970 an der Bismarckstraße, seit 2019 ist es an der Rheinstraße.