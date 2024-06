Zeitdokumente im Stadtarchiv Krefeld Kaiser Wilhelm II. und Rudolf Heß in Krefeld - die Dokumente werden zugänglich gemacht

Die ältesten bewegten Bilder aus Krefeld im Stadtarchiv zeigen den Einzug der Husaren 1906 mit Kaiser Wilhelm II., und von 1910 gibt es einen Film mit einer Straßenbahn durch die Stadt. Für Menschen, die sich für Brauchtum interessieren, ist das Kapitel Karneval gut dokumentiert - von 1917 an bis in die Gegenwart. Auch Aufnahmen von Generalproben des Stadttheaters hütet das Archiv. „Der Bestand wird regelmäßig mit neuen Aufnahmen ergänzt“, sagt Moss. Überhaupt müsse nicht alles historisch sein, was einen Platz im Archiv bekommt. Alles, was Stadtgeschichte ist, interessiert den Archivar - auch aus privater Hand. Filme vom Ausflug mit dem Schluff zum Beispiel, Heimatabende, Vorträge in Platt und ähnliches. Künftig sollen Ton- und Bildaufnahmen des Stadatrchivs Interessierten auch über das Internet zur Verfügung stehen.