Weihnachtsmarkt in Krefeld : Glühwein, Bratwurst und 2G auf dem Weihnachtsmarkt

Krefeld Die Stadt will Impfnachweise streng kontrollieren. Es gibt feste Zugänge zu den Märkten um die Dionysiuskirche und an der Alten Kirche. Warum trotzdem das Tragen einer Maske angeraten ist.

Ab Donnerstag erstrahlen die Buden rund um die St. Dionysiuskirche und die Alte Kirche. Sechs Wochen lang bieten die Schausteller auf dem Weihnachtsmarkt leckeres Essen, Kunsthandwerk und stimmungsvolles Programm. Doch für den Besuch greift jetzt eine strengere Regelung. „Auf den Weihnachtsmärkten rund um die Stadtkirche St. Dionysius und auf dem Platz an der Alten Kirche gilt die 2G-Regel“, heißt es vonseiten der Stadt. Wie Stadtdirektor Markus Schön und Claire Neidhardt, Leiterin des Stadtmarketings, in dieser Woche bekannt gaben, soll dies in Krefeld ab dem heutigen Donnerstag für alle städtischen Veranstaltungen gelten. Besucher ab 18 Jahren müssen für den Besuch der Weihnachtsmärkte geimpft oder genesen sein. Ausnahmen von der 2G-Regel gibt es also nur für Minderjährige. „Da Kinder in den Schulen getestet würden, müsse für sie kein Impf- oder Genesenennachweis erfolgen“, heißt es bei der Stadt.

Kontrolliert würden die 2G-Zugangsbeschränkungen laut Stadt bereits am Eingang. Hier ist es also ratsam, schon einen Nachweis plus Personalausweis parat zu haben. Wer diesen vergessen hat, kommt gar nicht erst auf das Gelände, heißt es. „Kontrollen sollen lückenlos erfolgen, nicht nur stichprobenartig“, betont Neidhardt. Sowohl für den Weihnachtsmarkt „Made in Krefeld“ rund um St. Dionysius als auch für den „Weihnachtsmarkt für Leib und Seele“ auf dem Platz an der Alten Kirche soll es Eingangs- und Ausgangsbereiche geben. Nur hier sei der Zutritt nach einer Kontrolle möglich. „Wir haben so einen klar definierten Innenraum“, sagt Neidhardt. Der Eingang befindet sich für den Markt an der St. Dionysiuskirche an der Rheinstraße, für den Markt an der Alten Kirche gibt es zwei Eingänge (Schwanenbrunnen und Kirchplatz). Dabei würde ausnahmslos jeder Besucher kontrolliert. Umzäunt sind die Märkte jedoch nicht, vielmehr gebe es optische Abgrenzungen in Form von Blumenkübeln, sagt Neidhardt. Kontrolliert werden die Einlassstellen von Sicherheitspersonal. Sollte es zu bestimmten Zeiten ein erhöhtes Besucheraufkommen geben, müsse man beraten, ob dieses aufgestockt würde, sagt Neidhardt. „Das beobachten wir und entscheiden dann, ob das notwendig ist.“