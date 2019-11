Beginn der kalten Jahreszeit : Stadt weitet Hilfen für Wohnungslose aus

Krefeld Verwaltung, Diakonie und Caritas bieten Übernachtungsmöglichkeiten für Bedürftige.

Erste Anlaufstelle für sie ist seit Jahrzehnten die Wohnungslosenhilfe der Diakonie Krefeld und Viersen an der Lutherstraße 18. Die Einrichtung unterhält an diesem Standort eine Notschlafstelle für bis zu 40 Personen und ist auch auf die Unterbringung von wohnungslosen Frauen eingerichtet. Zusätzlich betreibt sie an gleicher Stelle einen Tagesaufenthalt. Die Sozialarbeiter bieten außerdem intensive Beratungen und Hilfestellungen an zur Überwindung der Obdachlosigkeit. Des Weiteren betreibt der Caritasverband für die Region Krefeld an der Melanchthonstraße 68 eine Notschlafstelle mit zwölf Übernachtungsplätzen für Wohnungslose mit einer Suchterkrankung. Sollten die vorgenannten Übernachtungsmöglichkeiten ausgeschöpft sein, können Wohnungslose in der städtischen Obdachlosenunterkunft an der Feldstraße 45 (ehemalige Don-Bosco-Schule) die Nacht verbringen.