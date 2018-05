Krefeld: Stadt und Förderkreis laden zum Gut Schirmau ein

Krefeld Krefelder sollen den Besitz in der Eifel kennenlernen.

Das Krefelder Stadtmarketing, der Förderkreis Gut Schirmau und der Verein Krefelder Familienhilfe laden interessierte Bürger ein, die den Krefelder Besitz in der Eifel kennenlernen oder dort Erinnerungen auffrischen möchten. Tagesausflüge nur zum Waldgut finden am 13. Juni und 28. August statt und kosten jeweils 28 Euro. Die Busfahrten am 30. Mai und am 4. Juli führen zum Waldgut Schirmau und zum Kloster Maria Laach. Die Teilnahme kostet jeweils 35 Euro.