Stadt Krefeld nach einem Jahr Ukraine-Krieg Bilanz: Ukraine-Hilfe hat gut funktioniert

Gut ein Jahr liegt der Einmarsch Russ­lands in die Ukraine zurück, und was für die Menschen des Landes eine absolute Katastrophe ist, stellte mit wenigen Tagen Verzug auch Kom­munen überall in Europa vor zumin­dest große Herausforderungen. „Vor fast genau einem Jahr kamen die ersten großen Wellen ge­flohener Menschen auch hier an. Die Bewegung erfolgte naturge­mäß ein Stück weit von Osten nach Westen und dann zunächst entlang der großen ICE-Routen. Aufgrund der gleich gewährten Freizügigkeit ver­teilten sich die Menschen so mit ein wenig zeitlichem Versatz auf die Kommunen. Damit ist jetzt etwa der Zeitpunkt, da wir erstmals mit den Pro­blemen der Unterbringung, Erfassung oder Integration befasst waren“, sagt Stadtdirektor Markus Schön.