Konsumverbot für Alkohol und Drogen Stadt wusste von Rechtsmängeln des Verbots

Der Stadtverwaltung war von Beginn an klar, dass ihre Verordnung zum Konsumverbot von Alkohol- und Drogen in Teilen der Krefelder Innenstadt rechtsunwirksam, weil rechtsfehlerhaft ist und deshalb einer gerichtlichen Überprüfung nicht standhalten würde. Diese Information gab Bürgermeister Carsten Ludwig (Grüne) in der Sitzung des Stadtrates im Seidenweberhaus am Mittwochabend seinen Politikkollegen.