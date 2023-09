Flüchtlingszahlen können wieder steigen Stadt will weitere Hotelplätze für Flüchtlinge anmieten

Die Verwaltung möchte zusätzliche Hotelzimmer mit insgesamt 57 Bettenplätzen zur Unterbringung von Flüchtlingen anmieten. Es geht um einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten, also bis zum 29. Februar 2024. Dies geht aus einem Antrag für die Ratssitzung am 6. Februar hervor. Zurzeit habe die Stadt noch 119 freie Plätze, erläutert Stadtdirektor Markus Schön auf Anfrage. Auch wenn weitere 57 Bettenplätze dazukämen, sei der Platz „knapp bemessen“, so Schön weiter. Was der Stadt Sorgen bereitet ´, ist, dass das Land nicht in dem Maße eigene Plätze vorhält, wie geplant. So könnten die Kommunen rasch wieder in die Lage kommen, Turnhallen belegen zu müssen. Dies wolle man unbedingt vermeiden, so Schön. Zwei Turnhallen sind soweit vorbereitet, dass sie im Notfall als Flüchtlingsunterkunft dienen könnten.